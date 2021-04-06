Расчет стоимости топлива с доставкой







    Продажа нефтепродуктов

    Топливо

    Цена за литр

    Дизельное топливо зимнее

    52,00 руб.

    Дизельное топливо летнее

    52,00 руб.

    Керосин авиационный ТС-1

    45,00 руб.

    Бензин АИ-92

    46,00 руб.

    КГС (БГС)

    36,00 руб.

    Топливо судовое маловязкое

    45,00 руб.

    Наши услуги

    Выгодные условия сотрудничества

    Продажа нефтепродуктов оптом и в розницу во Владивостоке и Приморском крае – приоритетное направление компании. У нас всегда в наличии огромная номенклатура товаров по подъемным ценам.

    Благодаря собственной базе и автомобильному парку, компания способна предложить своим клиентам услуги по доставке и хранению всех видов топлива независимо от объема. Масштаб задачи может быть различным: от отопительного котла до морского судна.

    Мы охотно работаем как с предприятиями-гигантами, так и с некрупными собственниками. Купить нефтепродукты оптом и в розницу вы можете в режиме 24/7. Возможна доставка в любую точку Приморья и Владивостока.

    Наша компания наработала безупречную репутацию за время работы. Убедитесь в этом, ознакомившись с отзывами на этой же странице ниже. Особенности сотрудничества с компанией уже успели оценить сотни клиентов:

    • Безукоризненная пунктуальность при осуществлении доставок.
    • Взвешенная ценовая политика.
    • Особые условия и скидки для постоянных клиентов.
    • Соответствие предлагаемых товаров стандартам качества.
    • Подтверждение параметров необходимой документацией.
    • Собственный модернизированный автомобильный парк.
    • Многоэтапный контроль качества – от загрузки топлива до его слива.

    Оптовые поставки топлива подразумевают плодотворное и долгосрочное сотрудничество. Мы дорожим нашей репутацией, строго следуем букве договора. Работаем непосредственно с заводами-производителями без посредников, поэтому не накручиваем цены на товар.

    Поставщик топлива – важное звено в работоспособной производственной цепочке.Поставка нефтепродуктов оптом от проверенной компании сделает ваше предприятие конкурентоспособным и успешным, какую бы нишу бизнеса вы не занимали.

    Чтобы заказать доставку ГСМ, уточнить режим работы, задать вопросы, свяжетесь с нашим менеджером по номеру телефонав «шапке» сайта.                                                                                    

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