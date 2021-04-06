Продажа дизельного топлива и нефтепродуктов
во Владивостоке и Приморском крае
- Срок поставки 1 день
- Минимальный заказ 2.5 тонны
Топливо
Цена за литр
Дизельное топливо зимнее
52,00 руб.
Дизельное топливо летнее
52,00 руб.
Керосин авиационный ТС-1
45,00 руб.
Бензин АИ-92
46,00 руб.
КГС (БГС)
36,00 руб.
Топливо судовое маловязкое
45,00 руб.
Продажа нефтепродуктов оптом и в розницу во Владивостоке и Приморском крае – приоритетное направление компании. У нас всегда в наличии огромная номенклатура товаров по подъемным ценам.
Благодаря собственной базе и автомобильному парку, компания способна предложить своим клиентам услуги по доставке и хранению всех видов топлива независимо от объема. Масштаб задачи может быть различным: от отопительного котла до морского судна.
Мы охотно работаем как с предприятиями-гигантами, так и с некрупными собственниками. Купить нефтепродукты оптом и в розницу вы можете в режиме 24/7. Возможна доставка в любую точку Приморья и Владивостока.
Наша компания наработала безупречную репутацию за время работы. Убедитесь в этом, ознакомившись с отзывами на этой же странице ниже. Особенности сотрудничества с компанией уже успели оценить сотни клиентов:
Оптовые поставки топлива подразумевают плодотворное и долгосрочное сотрудничество. Мы дорожим нашей репутацией, строго следуем букве договора. Работаем непосредственно с заводами-производителями без посредников, поэтому не накручиваем цены на товар.
Поставщик топлива – важное звено в работоспособной производственной цепочке.Поставка нефтепродуктов оптом от проверенной компании сделает ваше предприятие конкурентоспособным и успешным, какую бы нишу бизнеса вы не занимали.
Чтобы заказать доставку ГСМ, уточнить режим работы, задать вопросы, свяжетесь с нашим менеджером по номеру телефонав «шапке» сайта.
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